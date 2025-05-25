https://news.day.az/politics/1755459.html Украина хочет вернуться к прежнему уровню экономических связей с Азербайджаном Украина хочет вернутся к уровню экономического сотрудничества с Азербайджаном, который существовал до войны с Россией. Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется
Украина хочет вернуться к прежнему уровню экономических связей с Азербайджаном
Украина хочет вернутся к уровню экономического сотрудничества с Азербайджаном, который существовал до войны с Россией.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
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Глава МИД Украины поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.
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