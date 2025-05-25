https://news.day.az/politics/1755459.html

Украина хочет вернуться к прежнему уровню экономических связей с Азербайджаном

Украина хочет вернутся к уровню экономического сотрудничества с Азербайджаном, который существовал до войны с Россией. Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется