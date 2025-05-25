Сибига поблагодарил Азербайджан за гумпомощь

Украинская сторона благодарит Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

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Ранее мы сообщали, что состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины в расширенном составе.