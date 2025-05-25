https://news.day.az/politics/1755443.html Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины в расширенном составе Главы МИД Азербайджана и Украины Джейхун Байрамов и Андрей Сибига провели встречу в расширенном составе. Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины в расширенном составе
Главы МИД Азербайджана и Украины Джейхун Байрамов и Андрей Сибига провели встречу в расширенном составе.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.
Согласно информации, переговоры охватывали вопросы политического и экономического сотрудничества, торговли, энергетики, транспортных связей, а также продолжающегося гуманитарного взаимодействия.
Министры также обсудили международную и региональную ситуацию в сфере безопасности.
Ранее мы сообщали, что Азербайджан и Украина обсудили двустороннее сотрудничество.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре