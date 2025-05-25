Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Украины в расширенном составе

Главы МИД Азербайджана и Украины Джейхун Байрамов и Андрей Сибига провели встречу в расширенном составе.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Согласно информации, переговоры охватывали вопросы политического и экономического сотрудничества, торговли, энергетики, транспортных связей, а также продолжающегося гуманитарного взаимодействия.

Министры также обсудили международную и региональную ситуацию в сфере безопасности.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан и Украина обсудили двустороннее сотрудничество.