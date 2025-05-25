https://news.day.az/politics/1755437.html Азербайджан и Украина обсудили двустороннее сотрудничество Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Джаббаров поделился на своей странице в соцсети X.
Азербайджан и Украина обсудили двустороннее сотрудничество
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Джаббаров поделился на своей странице в соцсети X.
"Мы обсудили экономическое сотрудничество между нашими странами, организацию бизнес-миссий, совершенствование платформ, способствующих укреплению деловых связей. Также мы обменялись мнениями о роли транспортных коридоров в укреплении торговых связей", - заявил министр.
Ранее мы сообщали, что Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Украины.
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