Азербайджан и Украина обсудили двустороннее сотрудничество

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией Джаббаров поделился на своей странице в соцсети X.

"Мы обсудили экономическое сотрудничество между нашими странами, организацию бизнес-миссий, совершенствование платформ, способствующих укреплению деловых связей. Также мы обменялись мнениями о роли транспортных коридоров в укреплении торговых связей", - заявил министр.

Ранее мы сообщали, что Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Украины.