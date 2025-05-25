Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Украины

Началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в соцсети "X".

Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, вопросы региональной безопасности и международные темы, представляющие взаимный интерес.