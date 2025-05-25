https://news.day.az/politics/1755434.html

Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Украины

Началась двусторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в соцсети "X".