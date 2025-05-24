Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили визит Шахбаза Шарифа в Баку

Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Пакистана, в ходе беседы стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, уделив особое внимание политическому диалогу, экономическому сотрудничеству и взаимодействию на международной арене.

Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и глобальных вопросов.

Особое внимание в разговоре было уделено ожидаемому визиту премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Азербайджан. Стороны подчеркнули важность предстоящей поездки с точки зрения укрепления стратегического партнерства и реализации новых совместных инициатив.

Ранее сообщалось, что Шахбаз Шариф посетит Азербайджан.