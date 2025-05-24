Подготовка к "Формуле-1" в Баку идет полным ходом

До одного из самых ожидаемых событий осени в Баку остается все меньше времени - подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" идет полным ходом.

Как сообщает Day.Az, на Бакинском бульваре уже стартовало строительство трибун для зрителей.

Знаменитая гоночная трасса, проходящая по живописным улицам столицы, вновь станет ареной мирового автоспорта.

Напомним, что этап "Формулы-1" в Баку запланирован на 19-21 сентября.

Ранее сообщалось, что Баку готовит рекордное количество мест на Гран-при Азербайджана "Формулы-1".