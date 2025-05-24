ОАЭ второй день подряд фиксируют рекордную температуру

Температура воздуха в ОАЭ второй день подряд достигает рекордных значений в мае за весь период метеорологических наблюдений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в районе Свейхан, расположенном на востоке страны, температура поднялась до отметки 51,6 градуса по Цельсию, накануне в Абу-Даби был установлен майский рекорд в 50,4 градуса, сообщил Национальный центр метеорологии ОАЭ.

"Самая высокая температура, зафиксированная сегодня в стране, достигла 51,6 градусов по Цельсию в Свейхане в 13:45 по местному времени", - говорится на странице ведомства в X. До абсолютного температурного рекорда в истории ОАЭ, который был зафиксирован в 2010 году на острове Эль-Ясат, не хватило всего 0,4 градуса.

В этом году регион столкнулся с экстремальной жарой раньше обычного. По данным Национального центра метеорологии, средняя максимальная температура в апреле достигла рекордных 42,6 градуса, что вынудило власти ОАЭ выпустить предупреждения о рисках для здоровья и призывы избегать физической активности на открытом воздухе в разгар дня.

Ранее были названы самые полезные в жару напитки.