Азербайджан и Мексика обсудили сотрудничество по борьбе с изменением климата

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики, главным переговорщиком по COP29 Ялчином Рафиевым 23 мая совершила визит в Мексику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита состоялись встречи с заместителем государственного секретаря по многосторонним отношениям и правам человека министерства иностранных дел Мексики Энрике Очоа Мартинесом, главным переговорщиком Мексики по вопросам климата Камилой Сепедой и Мексиканским советом по международным отношениям (COMEXI), одним из влиятельных аналитических центров Мексики.

В ходе встречи с заместителем министра Энрике Очоа Мартинесом было выражено удовлетворение плодотворным сотрудничеством Азербайджана и Мексики в рамках международных организаций и других многосторонних площадок. Я.Рафиев подробно проинформировал о приоритетах внешней политики Азербайджана, шагах, предпринимаемых в направлении нормализации отношений с Арменией, а также о мероприятиях, которые пройдут на многосторонних площадках по инициативе и при поддержке Азербайджана в предстоящий период. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с изменением климата и обменялись мнениями относительно председательства Азербайджана на COP29.

В ходе встречи с главным переговорщиком Мексики по вопросам климата Камилой Сепедой были отмечены исторические достижения Азербайджана в период его председательства на COP29, а также дана высокая оценка успешному председательству Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Мексиканском совете по международным отношениям (COMEXI), состоялся обмен мнениями о растущей роли Азербайджана в регионе, его многогранной внешней политике, инициативах и деятельности страны в международных организациях в контексте новых реалий, сформировавшихся на Южном Кавказе.

Председательство Азербайджана на COP29, а также содержание и результаты переговоров, проведенных в этом формате, получили высокую оценку.

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