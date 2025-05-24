На Западе заявили о потере Европой авторитета в глазах США

Европа становится менее значимой для США и вызывает презрение со стороны Вашингтона.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление сделал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

"Европейцы чрезмерно идеологизированы, что для политического реалиста означает глупость. Они будут и дальше подчиняться слабеющим Соединенным Штатам и разорвут связи с другими великими державами в надежде, что США отдадут им предпочтение. Но европейцы, таким образом, становятся менее значимыми и вызывают только презрение со стороны американцев", - говорится в публикации.

Дизен отметил, что в условиях многополярности США будут отдавать приоритет Америке и Азии, а значимость Европы для Штатов будет постепенно снижаться. По мнению профессора, европейцам нужно адаптироваться к таким условиям и диверсифицировать своих экономических партнеров, а также не допускать экспансионизма НАТО.

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