Азербайджанская спортсменка по гребле победила на регате в Словакии

В Словакии проходит 38-й международный турнир Bratislava Regatta по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях принимают участие представители более 20 стран. В первый день турнира сборная Азербайджана завоевала две медали.

Татьяна Смиловенко выиграла золотую медаль на дистанции 200 метров в одиночном каноэ. В аналогичной дисциплине на байдарке Алимурад Гаджизаде финишировал вторым и завоевал серебро.

Отметим, что турнир завершится 25 мая.

Ранее сообщалось, что сборная Азербайджана по пляжному футболу провела второй матч в рамках первого квалификационного этапа чемпионата Европы (EBSL).