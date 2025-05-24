США раскрыли ожидания от властей Сирии

Посол США в Турции, спецпредставитель США по Сирии Том Барак провел встречу с временным сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи Барак отметил, что недавнее снятие США санкций с Сирии позволит партнерам Вашингтона в регионе предоставить этой стране гуманитарную и финансовую помощь, а также энергоносители. Он подчеркнул, что американская администрация рассчитывает, что власти Сирии продолжат борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

"Я также поблагодарил президента аш-Шараа за то, что он сделал значимые шаги по озвученным президентом [США Дональдом] Трампом вопросам, которые касаются иностранных боевиков-террористов, мер по борьбе с ИГ, отношений с Израилем, а также лагерей и центров содержания под стражей на северо-востоке Сирии", - написал Барак на своей странице в X.

14 мая Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде, что стало первой встречей руководителей этих двух стран за 25 лет. Американский лидер объявил о том, что его страна приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска во времена правления Хафеза Асада и его сына Башара Асада.

23 мая Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, разрешающую проводить в отношении Сирии ранее запрещенные операции, а Госдепартамент на 180 дней отменил введенный в отношении Сирии в 2019 году пакет санкций.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Ахмедом Аш-Шараа региональные и глобальные события.