Комары могут стать источником новой пандемии

Новое исследование предупреждает о тревожном росте заболеваемости жёлтой лихорадкой.

Как сообщает Day.Az, по мнению учёных, это может стать началом серьёзного глобального кризиса здравоохранения.

Жёлтая лихорадка передаётся через укусы комаров и обладает потенциалом для пандемического распространения, которое может превзойти по масштабам и последствиям даже COVID-19.

В отличие от других заболеваний, передающихся через укусы комаров, у людей, заражённых вирусом жёлтой лихорадки, наблюдается высокая виремия. Это делает их эффективными источниками заражения и способствует передаче вируса от человека к человеку через комаров.

Ранее сообщалось, что ученые создали биосенсор, способный неделями отслеживать молекулы в крови.