Комары могут стать источником новой пандемии
Новое исследование предупреждает о тревожном росте заболеваемости жёлтой лихорадкой.
Как сообщает Day.Az, по мнению учёных, это может стать началом серьёзного глобального кризиса здравоохранения.
Жёлтая лихорадка передаётся через укусы комаров и обладает потенциалом для пандемического распространения, которое может превзойти по масштабам и последствиям даже COVID-19.
В отличие от других заболеваний, передающихся через укусы комаров, у людей, заражённых вирусом жёлтой лихорадки, наблюдается высокая виремия. Это делает их эффективными источниками заражения и способствует передаче вируса от человека к человеку через комаров.
Ранее сообщалось, что ученые создали биосенсор, способный неделями отслеживать молекулы в крови.
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