В Газе разграблены более 10 грузовиков с гумпомощью

В секторе Газа мародеры разграбили грузовики с гуманитарной помощью.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление представителей Организации Объединенных Наций (ООН).

"ООН сообщила, что в секторе Газа были разграблены 15 грузовиков Всемирной продовольственной программы, перевозивших гуманитарную помощь", - говорится в материале.

Ранее мы сообщали, об ударах ЦАХАЛ по 100 военным целям в Газе за сутки.