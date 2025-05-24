https://news.day.az/world/1755356.html В Газе разграблены более 10 грузовиков с гумпомощью В секторе Газа мародеры разграбили грузовики с гуманитарной помощью. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление представителей Организации Объединенных Наций (ООН).
В Газе разграблены более 10 грузовиков с гумпомощью
В секторе Газа мародеры разграбили грузовики с гуманитарной помощью.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявление представителей Организации Объединенных Наций (ООН).
"ООН сообщила, что в секторе Газа были разграблены 15 грузовиков Всемирной продовольственной программы, перевозивших гуманитарную помощь", - говорится в материале.
Ранее мы сообщали, об ударах ЦАХАЛ по 100 военным целям в Газе за сутки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре