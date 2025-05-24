Стали известны причины «исчезновения» Маска

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск отказался от политической карьеры по нескольким причинам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом пишет The Washington Post (WP).

По словам источников, бизнесмен разочаровался из-за трудностей в достижении результатов. Кроме того, он беспокоится за безопасность членов своей семьи и свою собственную. Также он не ожидал настолько негативной реакции на себя и свою компанию Tesla, на объектах которой произошло несколько тревожных инцидентов.

На Катарском экономическом форуме миллиардер заявил, что будет "гораздо меньше" тратить на политическую деятельность, если не увидит причины для этого в будущем.

"В частном порядке один из источников сказал, что Маск разочарован влиянием, которое его деньги могут оказать на политическую систему, и предпочел бы потратить свое время и состояние в другом месте", - говорится в материале.

Как уточняется в статье, миллиардер намерен сосредоточиться на деятельности двух своих компаний Tesla и SpaceX.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может получить контракт на создание Golden Dome.