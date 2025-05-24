Трамп раскрыл главную задачу ВС США

Президент США Дональд Трамп заявил, что главной задачей американских вооруженных сил (ВС) будет защита границ собственной страны, а не распространение демократии в мире "под дулом пистолета", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооруженных сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения", - сказал он, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

Американский лидер добавил, что "задача ВС США заключается не в том, чтобы преобразовывать культуры других стран или распространять демократию по всему миру под дулом пистолета". "Задача ВС США - превосходить любого врага и устранять любую угрозу для Америки в любом месте и в любое время", - убежден Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет призвать Европу увеличить расходы на оборону.