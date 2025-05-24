Полиция в Азербайджане раскрыла десятки дел за сутки

Только за прошедшие сутки были раскрыты десятки преступлений, а десятки подозреваемых доставлены в соответствующие инстанции в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана, 23 мая на территории страны были раскрыты 53 преступления, зарегистрированные в тот же день, а также 10 дел, оставшихся нераскрытыми с прошлых периодов.

В рамках оперативных мероприятий было задержано 56 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Кроме того, по линии розыска были установлены и переданы по подведомственности 153 человека, в том числе 127 граждан, находившихся в розыске как должники.

Также были зафиксированы 26 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и 8 эпизодов, касающихся хранения и обнаружения нелегального оружия и боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Сумгайыте задержана воровка.