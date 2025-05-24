В Шуше состоялось открытие Международного музыкального фестиваля «Харыбюльбюль»

24 мая в Шуше открылся VIII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О проведении 140-летия Узеира Гаджибейли", нынешний фестиваль посвящен юбилею великого композитора.

Фестиваль открылся на Джыдыр дюзю исполнением произведения Узеира Гаджибейли "Эй Вэтэн". В концертной программе, наряду с произведениями Узеира Гаджибейли, прозвучали сочинения выдающихся азербайджанских композиторов - Арифа Меликова, Асафа Зейналлы, Афрасияба Бадалбейли, Фикрета Амирова, Кара Караева, Муслима Магомаева, Ниязи, Октая Зульфугарова и Тофика Кулиева.

Как и в предыдущие годы, в фестивале принимают участие не только мастера азербайджанского искусства, но и музыкальные коллективы и солисты из других стран. Основная цель фестиваля - развивать культурный диалог, содействовать обмену мнениями между специалистами и поддерживать творчество молодых музыкантов.

На концерте в день открытия фестиваля на сцену вышли деятели искусств из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Турции. Азербайджан представляли Афаг Аббасова, Джахангир Новрузов, Экрем Поладов, Фатима Джафарзаде, Фархад Бадалбейли, Фарид Алиев, Илаха Рустамова, Инара Бабаева, Орхан Гусейнов, Махир Тагизаде, Мурад Адыгезалзаде, Полад Бюльбюльоглу и Юсиф Эйвазов, Казахстан - Азамат Желтыргузов, Турцию - Ферда Йетишер. Также выступили танцоры Берфу Эльмас (Турция), Дайна Кыдыралиева (Кыргызстан), Эбру Эльмас (Турция), Элдияр Марат оглу (Кыргызстан), Мустафа Чагатай Озмен (Турция), Нуржамал Молдоказиева (Кыргызстан), Азербайджанский государственный ансамбль танца, Симфонический оркестр и балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанская государственная хоровая капелла.

Сегодня Шуша возрождается: на её улицах снова звучит музыка, проходят фестивали, восстанавливаются исторические здания. Такие мероприятия, как Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", возвращают жизнь в духовную атмосферу города.

Радость и вдохновение фестиваля читаются в глазах и улыбках гостей, которые с удовольствием поделились своими впечатлениями с АЗЕРТАДЖ.

Народный артист Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Фархад Бадалбейли выразил удовлетворение тем, что на Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" приходят не только профессионалы, но и семьи с детьми. Он отметил, что на фестивале звучат произведения великих композиторов - Узеира Гаджибейли, Кара Караева, Фикрета Амирова и других, и это, по его словам, является подлинным достоянием.

"Я думаю, все остались довольны этим прекрасным фестивалем. Хотелось бы, чтобы сюда приезжало больше людей из-за рубежа, известных личностей, чтобы они познакомились с Шушой и увидели, что это настоящий рай", - подчеркнул Фархад Бадалбейли.

Народный артист Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Полад Бюльбюльоглу отметил, что фестиваль проходит по инициативе и благодаря заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Он выразил глубокое удовлетворение участием в этом событии.

В рамках фестиваля, посвященного 140-летию Узеира Гаджибейли, П.Бюльбюльоглу исполнил его романс "Севгили джанан": "Я чувствую, что души Бюльбюля, Узеира Гаджибейли и других великих музыкантов ликуют. Их дух был неспокоен в течение 30 лет. Теперь они возрадовались, ведь фестиваль "Харыбюльбюль" живёт и будет жить".

Вечером первого дня фестиваля у одного из архитектурных символов Шуши - дворца ханской дочери Натаван будет показан спектакль "Так сказал бы Узеир бек..." в исполнении студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. Постановка вдохновлена фельетонами Узеира Гаджибейли.

Во второй день фестиваля, 25 мая, на Джыдыр дюзю состоится концерт Полада Бюльбюльоглу в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением Муртузы Бюльбюля.

В тот же день выступят студенты факультета искусств Карабахского университета, которые исполнят произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Фестиваль "Харыбюльбюль", названный в честь цветка - символа Шуши, проводится с 1989 года. Во время карабахского конфликта основные концерты проходили в Агдаме, Барде и Агджабеди. После исторической победы в Отечественной войне фестиваль вновь вернулся в Шушу.