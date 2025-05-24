Азербайджан в центре внимания миллионов бразильцев

Азербайджан оказался в центре внимания миллионов бразильцев: крупнейший новостной телеканал страны O Globo посвятил Азербайджану специальный репортаж, который вышел в двух частях 16 и 23 мая в культовой программе Globo Reporter - самой престижной и просматриваемой телепередаче о путешествиях в Бразилии.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Бразилии, материал получился настолько насыщенным и впечатляющим, что было решено разбить его на два выпуска. Для сравнения, другим странам Европы и Азии в рамках проекта выделяли всего один эфир.

В специальном репортаже корреспондент TV Globo в Лондоне Мурило Сальвиано отправился в путешествие по Азербайджану, который он назвал "землей, рожденной из огня, соединяющей Европу и Азию, полной сокровищ и тайн". В эфир вошли кадры из Баку, Шеки, Гянджи и Баскала, а также рассказы о культуре, традициях, стремительном развитии, гостеприимстве и кулинарном богатстве страны.

Особое внимание было уделено достопримечательностям, включенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО: Ичеришехер, Гобустан, национальные парки Шахдаг, Шекинский Ханский дворец. Также телезрителям рассказали о грязевых вулканах, мугаме, древнем шелководстве и процессе изготовления келагаи - традиционного азербайджанского шелкового платка. Отдельная часть сюжета была посвящена блюдам национальной кухни.

Программа вызвала огромный интерес у бразильской аудитории: репортаж активно распространялся на новостных порталах и в соцсетях. Стоит отметить, что Globo Reporter - это одна из старейших и самых рейтинговых передач в Бразилии, ей более 50 лет. Выходящая в конце недели, она собирает у экранов сотни тысяч семей и напрямую влияет на выбор бразильцев при планировании зарубежных поездок.

Ранее сообщалось, что грузинская группа "Kahaberi & Khanums" даст концертв Баку.