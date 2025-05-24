В Баку трагически погибла студентка

Студентка Азербайджанского государственного педагогического университета трагически погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как передает Day.Az, об этом было объявлено в официальном аккаунте вуза в социальной сети.

Погибшей оказалась студентка 4-го курса факультета искусств и физической культуры, обучающаяся по специальности "Преподавание изобразительного искусства" - Гюльнар Сабир гызы Амирова.

Ранее мы сообщали, что на спортплощадке в бакинском поселке найден труп.