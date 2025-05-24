https://news.day.az/society/1755346.html В Баку трагически погибла студентка Студентка Азербайджанского государственного педагогического университета трагически погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Как передает Day.Az, об этом было объявлено в официальном аккаунте вуза в социальной сети.
В Баку трагически погибла студентка
Студентка Азербайджанского государственного педагогического университета трагически погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как передает Day.Az, об этом было объявлено в официальном аккаунте вуза в социальной сети.
Погибшей оказалась студентка 4-го курса факультета искусств и физической культуры, обучающаяся по специальности "Преподавание изобразительного искусства" - Гюльнар Сабир гызы Амирова.
Ранее мы сообщали, что на спортплощадке в бакинском поселке найден труп.
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