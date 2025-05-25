Крушение под Актау

Автор: Али Гасымов

На месте крушения самолета AZAL, произошедшего 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского города Актау, появился мемориал. Территория, где в тот трагический зимний день упал азербайджанский самолет, сегодня превращена в ухоженное и символичное пространство: установлены лавочки, ограждение, высажены живые цветы. Все оформлено скромно, но с большим смыслом - с уважением, с теплом, с болью, которая не знает границ.

Особенно важно отметить, что инициатива создания этого мемориала принадлежит не властям или официальным организациям, а именно жителям Актау. Это стало очередным, ярким проявлением глубокой солидарности казахского народа к народу Азербайджана. Власти города, в свою очередь поддержали искренний порыв своих граждан, которые не забыли то, что произошло в конце декабря, и решили увековечить память о событии, оставившем след в сердцах тысяч людей.

25 декабря 2024 года стал днем, который навсегда останется в памяти многих. Пассажирский самолет AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение на территории Казахстана вблизи аэропорта Актау. В результате аварии погибли два члена экипажа (капитан и второй пилот), старший бортпроводник и 35 пассажиров. Несмотря на человеческие жертвы и травмы, благодаря профессионализму, смелости и отваге пилотов и бортпроводников, самолет совершил аварийную посадку, что позволило спасти жизни 29 человек.

В первые же моменты после сообщения о происшествии экстренные службы Казахстана сработали молниеносно. Спасатели, медики, сотрудники полиции - все они оперативно прибыли на место, рискуя собственной безопасностью, чтобы помочь раненым, эвакуировать пассажиров, оказать первую медицинскую помощь.

Но самую трогательную страницу в этой истории вписали простые жители Актау. Несмотря на зимнюю погоду, сотни людей вышли на улицы, направились в больницы, пункты помощи, волонтерские центры. Многие из них - добровольно и без какого-либо призыва. Люди становились в длинные очереди, чтобы сдать кровь для раненых. Кто-то приносил еду и теплую одежду. Кто-то предлагал временное жилье для тех, кому оно было необходимо. Горожане объединились в едином порыве - помочь, чем могут. Не для галочки, не ради фото, а по велению сердца.

Для азербайджанского народа все это стало мощным символом поддержки. Со всего Азербайджана звучали слова благодарности. В соцсетях распространялись фотографии героизма казахстанских спасателей, комментарии простых казахстанцев, откликнувшихся на беду. Все эти сцены стали свидетельством настоящей дружбы - не декларативной, а искренней и живой.

Сегодняшний мемориал - это не просто элемент благоустройства. Это отражение человеческого участия, боли, сочувствия. Это живая память о трагедии и одновременно знак того, что чужого горя для братского народа не бывает. Это еще одно напоминание о глубокой связи между Казахстаном и Азербайджаном, двух стран, связанных общей историей, культурой и судьбой.

Казахстан и Азербайджан давно поддерживают тесные отношения. Их объединяют тюркские корни, схожие традиции, стратегическое партнерство, участие в совместных региональных и глобальных инициативах. Но куда важнее - это эмоциональная, человеческая близость, которая проявляется именно в минуты, когда действительно нужна поддержка.

История с катастрофой 25 декабря и ее последствиями наглядно показала: и казахи, и азербайджанцы стоят друг за друга, как братья. Не формально, а по-настоящему. Они делят боль, помогают без условий, поддерживают без расчета. Именно в таких испытаниях рождается и укрепляется настоящее братство между народами.

Мемориал в Актау останется не просто памятным местом - он станет символом этой дружбы, напоминанием о том, как один народ откликнулся на беду другого так, словно это была его собственная. Такие жесты нельзя забывать. Их нужно ценить, сохранять и передавать будущим поколениям.