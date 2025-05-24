Летающая в Альпах корова стала звездой интернета - ВИДЕО
В Швейцарии власти эвакуировали из деревни Блаттен 300 жителей, а также 190 овец, 26 коров и примерно 20 кроликов из-за угрозы оползня с альпийского склона.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", в долину, где находится населенный пункт, может обрушиться от 2 до 5 млн куб. т породы. Ситуация представляет опасность и для других населенных пунктов.
Как уточняется, среди эвакуированных домашних животных была и раненая корова Лони. Спасателям пришлось вывезти ее на вертолете. Фото и видеозапись с моментом эвакуации широко распространились в интернете.
Местные власти отметили, что пока не могут назвать сроки, когда жители смогут вернуться в свои дома. Решение об эвакуации было принято в целях предосторожности, поскольку геологи зафиксировали признаки возможного смещения грунта в районе населенного пункта.
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