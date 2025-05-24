Великая победа без единого выстрела: годовщина возвращения 4 сел Газахского района

Автор: Акпер Гасанов

Прошел год с момента, как Азербайджан восстановил суверенитет над четырьмя сёлами Газахского района - Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы. Эти события стали важным этапом в сложной и многолетней истории армяно-азербайджанского конфликта, и заслуживают глубокого анализа - как в историческом, так и в геополитическом контексте.

Напомню, что после распада СССР в начале 1990-х годов, в условиях анархии, слабеющей центральной власти и разгорающейся карабахской войны, начались вооружённые столкновения между Арменией и Азербайджаном за спорные территории. Хотя эпицентром конфликта был Карабах, боевые действия распространились и на другие приграничные районы, включая Газахский район Азербайджана.

Сёла Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы, несмотря на то, что находились за пределами Карабаха и не имели армянского населения, оказались под контролем армянских вооружённых формирований. Это произошло в 1992-1993 годах в ходе боевых операций, сопровождавшихся ожесточёнными боями вдоль армяно-азербайджанской границы.

С этих позиций армянские силы могли контролировать прилегающие азербайджанские территории и угрожать другим селам Газахского района. Эти анклавы стали символами несправедливости для Азербайджана - сёла, не имевшие отношения к Карабаху, оказались оккупированными и разрушенными. Ситуация начала меняться после Второй карабахской войны в 2020 году.

Победа Азербайджана и подписание трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года означали кардинальный сдвиг в балансе сил на Южном Кавказе. Азербайджан восстановил контроль над большей частью Карабаха, а также получил возможность выдвигать новые территориальные требования по принципу взаимности и международного права.

Несмотря на то, что упомянутые четыре села не входили в повестку 2020 года, их статус оставался открытым. В 2022-2024 годах в рамках процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном начались переговоры о делимитации и демаркации границы. Эти сёла были признаны как часть международно признанной территории Азербайджана - в том числе и на советских топографических картах, принятых сторонами в качестве основы для разграничения.

В апреле 2024 года стороны договорились о передаче контроля над селами Азербайджану. Причем, на этот раз не было ни стрельбы, ни разрушений. Армянские войска и жители покинули эти территории по согласованному графику. Азербайджанские силовые структуры заняли сёла без единого выстрела. Президент Азербайджана Ильхам Алиев очень точно назвал этот шаг "торжеством дипломатии и справедливости".

И тут нужно понимать, что Азербайджан вернул себе не просто четыре населённых пункта, но и устранил символическую "дыру" в своей карте. Это акт восстановления суверенитета, аналогичный возвращению Агдама, Физули или Джебраила. Без единого выстрела Азербайджан достиг результата, который не удавался почти 30 лет. Это укрепляет позиции Баку как ответственного и последовательного актора на Южном Кавказе.

Возвращение Баганис Айрыма, Ашагы Аскипары, Хейрымлы и Гызылгаджилы - это не просто дипломатическая победа. Это сигнал того, что конфликт, разорвавший Южный Кавказ на десятилетия, можно начать завершать - шаг за шагом, через компромиссы и признание международного права. Сегодня эти четыре села становятся не рубежом противостояния, а символом возможного мира.

Он, этот возможный мир, давно бы стал реальностью, если бы не нежелание официального Еревана осуществлять последние, реальные шаги на пути к его установлению. В первую очередь речь идет про важность внесения изменений в конституцию Армении, в преамбуле которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Но, практика показывает, что в конечном итоге , Азербайджан добивается исполнения всех своих обоснованных требований. И именно возврат, без единого выстрела, четырех сед Газахского района - яркое тому свидетельство.