Маск раскрыл, чем планирует заняться после ухода из политики

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что планирует уделять больше времени своим компаниям на фоне сообщений о масштабном сбое в принадлежащей ему соцсети X.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом он написал в своем блоге.

"Возвращаюсь к работе в режиме 24/7 и сну в конференц-залах, серверных и производственных помещениях. Я должен быть очень сосредоточен на X, (сервисе искусственного интеллекта - "Газета.Ru") xAI и (компании - "Газета.Ru") Tesla", - заявил предприниматель.

Маск добавил, что также планирует сосредоточиться на запуске космического корабля Starship, поскольку в этом проекте внедряются критически важные технологии.

Среди прочего предприниматель отметил, что сбои в X показали, что существует необходимость в "крупных операционных улучшениях". Маск указал, что во время сбоя должна была сработать система аварийного переключения, однако этого не произошло.

Ранее стали известны причины "исчезновения" Маска.