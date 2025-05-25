Ученые о находке следов жизни на другой планете

Американские астрофизики из Чикагского университета поставили под сомнение апрельское заявление об обнаружении потенциальных признаков жизни на экзопланете K2-18b. Ученые проанализировали данные космического телескопа "Джеймс Уэбб" и пришли к выводу, что доказательства наличия биомаркеров недостаточно надежны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", выводы опубликованы в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

В апреле группа британских исследователей из Кембриджского университета сообщила о возможном обнаружении в атмосфере K2-18b молекул диметилсульфида (ДМС) и диметилдисульфида (ДМДС) - соединений, которые на Земле производятся живыми организмами. Однако новый анализ, проведенный под руководством Рафаэля Луке, показал, что наблюдаемые сигналы могут соответствовать и другим, более распространенным молекулам, таким как этан.

"Данные слишком зашумлены, чтобы делать однозначные выводы. Существует множество соединений с похожими спектральными характеристиками, и мы не можем исключить более простые объяснения", - пояснили специалисты.

Ученые из Чикаго проанализировали не только данные, использованные кембриджской группой, но и дополнительные наблюдения "Уэбба" и телескопа "Хаббл". Они подчеркивают, что интерпретация спектров экзопланет - сложная задача, особенно когда сигналы слабые.

"Любое соединение с углеродом и тремя атомами водорода будет давать схожий сигнал. Диметилсульфид - лишь один из многих возможных вариантов", - отметил соавтор исследования Майкл Чжан

Авторы подчеркивают, что их работа не отрицает полностью возможность наличия ДМС на K2-18b, но призывает к большей осторожности в интерпретации данных.

Ранее сообщалось, что ученые создали биосенсор, способный неделями отслеживать молекулы в крови.