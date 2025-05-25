Стали известны детали предстоящего визита Хакана Фидана в Россию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Россию 26-27 мая по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова, сообщает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По информации, полученной из источников в турецком МИД, в рамках визита глава МИД Турции будет принят президентом РФ Владимиром Путиным, а также проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Кроме того, Хакан Фидан планирует провести двусторонние переговоры с рядом высокопоставленных российских официальных лиц, включая помощника президента РФ Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на российско-украинских переговорах в Стамбуле 16 мая, а также с министром обороны РФ Андреем Белоусовым.

Ожидается, что в ходе встреч будут подробно обсуждены вопросы двусторонних отношений между Турцией и Россией - двумя ключевыми игроками в своем регионе. Особое внимание будет уделено текущей ситуации в таких областях, как торговля, энергетика и туризм, а также возможным шагам по углублению сотрудничества.

Министр также намерен подчеркнуть приверженность Турции достижению справедливого и прочного мира в контексте российско-украинской войны, выразив удовлетворение недавним прогрессом в этом процессе.

Ожидается, что Хакан Фидан вновь подтвердит готовность Турции внести вклад в качестве посредника, как это уже происходило в 2022 году и на встрече 16 мая 2025 года.

Кроме того, ожидается обмен мнениям по ряду региональных и международных вопросов, включая ситуацию в Сирии, секторе Газа и на Южном Кавказе.

Ранее Хакан Фидан призвал ОТГ к единству в региональных и глобальных вопросах.