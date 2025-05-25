https://news.day.az/politics/1755399.html Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО 25 мая делегация во главе с председателем Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахабом Абдель Разеком прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Председатель Сената Египта прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
25 мая делегация во главе с председателем Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахабом Абдель Разеком прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдара Алиева, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя Сената Арабской Республики Египет Абдель Вахаба Абдель Разеги и делегацию встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Египет Джейхун Мамедов и другие официальные лица.
Ранее президент Узбекистана ратифицировал договор о союзничестве с Азербайджаном.
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