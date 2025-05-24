https://news.day.az/incident/1755382.html Самолёт с паломниками выкатился с полосы в Ливии - ВИДЕО Самолёт авиакомпании Afriqiyah Airways с паломниками на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Эль-Абрак на востоке Ливии. К счастью, обошлось без жертв, причины инцидента уточняются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Самолёт с паломниками выкатился с полосы в Ливии - ВИДЕО
Самолёт авиакомпании Afriqiyah Airways с паломниками на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Эль-Абрак на востоке Ливии. К счастью, обошлось без жертв, причины инцидента уточняются.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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