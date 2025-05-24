Самолёт с паломниками выкатился с полосы в Ливии

Самолёт авиакомпании Afriqiyah Airways с паломниками на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Эль-Абрак на востоке Ливии. К счастью, обошлось без жертв, причины инцидента уточняются.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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