https://news.day.az/incident/1755382.html

Самолёт с паломниками выкатился с полосы в Ливии - ВИДЕО

Самолёт авиакомпании Afriqiyah Airways с паломниками на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Эль-Абрак на востоке Ливии. К счастью, обошлось без жертв, причины инцидента уточняются. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: