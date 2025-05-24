Азербайджан усиливает позиции на нефтяном рынке Чехии

Первые месяцы 2025 года принесли впечатляющий рост в экспорте азербайджанской нефти в Чехию. Всего за январь-апрель в эту страну было поставлено 558,7 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 304,7 миллиона долларов.

Как сообщает Day.Az, такие данные предоставил Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем поставок вырос сразу на 134 тысячи тонн, или 31,6%. В денежном выражении прирост составил 32,9 миллиона долларов - это на 12,1% больше, чем годом ранее.

Благодаря этим результатам Чехия заняла второе место среди крупнейших импортеров азербайджанской нефти за первые четыре месяца года.

Стоит отметить, что всего за январь-апрель 2025 года Азербайджан экспортировал 8,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов в 17 стран мира. Общая стоимость экспорта составила 4,6 миллиарда долларов США.

Ранее собщалось, что Хорватия увеличила закупки азербайджанской нефти.