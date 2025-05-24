Президент Ильхам Алиев еще даже не приехал в Ереван

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об ажиотаже в Ереване на фоне того, что Армения в 2026 году примет у себя саммит ЕРС.

Day.Az представляет публикацию:

Вчерашняя новость о том, что Армения в 2026 году примет у себя саммит ЕРС, вызвала в Ереване необычный ажиотаж.

И не в саммите дело. Пашинян, комментируя это событие, отметил, что Армения и Азербайджан взаимно поддержали кандидатуры друг друга - и заставил армян задуматься: а что, если на саммит в Ереван приедет Президент Ильхам Алиев?!

И пошло-поехало. Как только эта мысль посетила незамутненные интеллектом мозги армянской оппозиции, начался визг. "Пашинян сдает Алиеву и Ереван!", "Вы только представьте, что будет!!!" - и все в подобном духе.

Есть, кстати, у визжащих одна общая черта: истерят по большей части каналы, СМИ и "эксперты", связанные с Робертом Кочаряном. Что такое? Получили от Седраковича инструкции что ли?

Чего визжите? До саммита еще год. Президент Ильхам Алиев и вовсе еще не решил, поедет ли - а "спаситель Армении" Кочарян уже обо**ался и ищет, в каком углу заныкаться?

Наверняка как только станут известны даты мероприятия, Кочарян купит билеты куда-нибудь за границу. От греха подальше.