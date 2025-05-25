Азербайджан усиливает влияние в формировании тюркской геополитики

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда рушатся империи, а прежние мировые центры тяжести утрачивают силу притяжения, возникает потребность в новых цивилизационных конструкциях, способных не просто заполнить вакуум, но и переосмыслить само понятие силы.

Организация тюркских государств (ОТГ), основанная в 2009 году, - это не очередной геополитический альянс и не культурно-лингвистический клуб. Это манифест возрождения, вызревший на границе веков, среди обломков старого мира и надежд нового. Это - платформа для возвращения тюркского мира в большую игру, но уже не в роли объекта, которым манипулируют, а в роли субъекта, который формирует правила.

ОТГ - это не просто союз суверенных государств, связанных языком и традицией. Это заявка на построение новой евразийской геополитики, где понятие "тюркский мир" перестаёт быть культурной метафорой и становится политическим фактором. Это попытка сшить разрозненные пространства от Босфора до Алтая в единую ткань экономического смысла, оборонной логики и стратегической воли.

Именно в этом проекте Азербайджан занял не вспомогательную роль, а центральную, структурообразующую. Он - не второстепенный голос в общем хоре, а дирижёр, задающий ритм. Не носитель чужих концепций, а автор собственных моделей. Азербайджан не просто участвует в интеграции - он её ускоряет, направляет и наполняет конкретным содержанием. Потому что именно он, пройдя через войны, энергетическую трансформацию и дипломатические битвы, лучше других понимает цену независимости, силу солидарности и значение стратегической субъектности.

Тюркский мир - это не ностальгия. Это вызов. Это утверждение: мы есть, мы едины, мы действуем. И в этом утверждении голос Азербайджана звучит особенно уверенно. Потому что Баку говорит не лозунгами, а делами. Не обращается к прошлому, а формирует будущее.

Азербайджан с первых дней существования Тюркского совета (ныне - ОТГ) не только активно участвовал в его деятельности, но и задавал тон многим ключевым инициативам. Баку не ограничился декларациями. Азербайджан стал платформой практической реализации идей тюркской солидарности - от гуманитарных форумов и молодёжных инициатив до энергетических и транспортных проектов, связывающих Восток и Запад.

Тюркское единство - это не лозунг и не риторика, а насущная необходимость, продиктованная логикой времени. На фоне геополитической нестабильности, роста реваншистских настроений и попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств, Баку предлагает ОТГ как щит для суверенитета и инструмент роста.

Исторически Азербайджан был и остаётся одним из ключевых стержней тюркского мира - не только в географическом или этнокультурном смысле, но прежде всего как духовно-политический центр, вокруг которого формировались идеи, течения, реформы и сопротивление. Уже в XIX веке Баку стал лабораторией тюркской модернизации: здесь писались первые газеты и журналы на тюркском языке, здесь выходили в свет труды, пробуждавшие национальное самосознание в Казани, Самарканде, Стамбуле, Ташкенте. Здесь формировались первые школы, где под одной крышей преподавались Коран и физика, арабская грамматика и французская философия.

Именно в Азербайджане родился феномен просвещённого тюркизма, в котором духовное наследие гармонично сочеталось с рационализмом и стремлением к светской государственности. В 1918 году именно здесь, в Баку, была провозглашена первая демократическая республика в исламском мире - Азербайджанская Демократическая Республика. Этот исторический факт сам по себе является неоспоримым доказательством того, насколько Азербайджан опережал своё время и насколько глубоко в его политической культуре укоренились идеи парламентаризма, независимости, правового государства и культурного плюрализма.

Азербайджанская интеллигенция конца XIX - начала XX века не только вдохновляла собственный народ, но и оказывала мощнейшее влияние на тюркские народы всей Евразии. Работы Гасанбека Зардаби, Ахмед-бека Агаоглу, Мехти Гадинского, Мираза Фатали Ахундова, Гусейна Джавида, Джалиля Мамедкулизаде стали источниками концептуальной революции, задавшей импульс не только литературе, но и политическому пробуждению десятков миллионов тюркских мусульман. Газета "Молла Насреддин", родившаяся в Баку, иронизировала над религиозным фанатизмом, патриархальностью и деспотизмом, предлагая вместо них прогресс, просвещение и свободу мысли. Эта энергия преобразования, заложенная в эпоху национального Возрождения, никуда не исчезла. Напротив, она прошла сквозь годы советской цензуры, выжила, адаптировалась и в XXI веке вновь обрела форму.

Современный Азербайджан - это не архив великого прошлого, а живая лаборатория политической, экономической и культурной модернизации тюркского мира. Это страна, которая сумела не только сохранить цивилизационный капитал, но и приумножить его, соединив богатство традиций с технологическим прорывом.

Именно здесь тюркская идентичность перестала быть чисто этнографическим символом и стала фактором стратегического действия. Государственные инициативы Баку - будь то в области цифровой трансформации, транспортной логистики, энергетики или образования - встраиваются в общую ткань тюркской интеграции.

Не случайно именно Азербайджан стал локомотивом таких проектов, как Южный газовый коридор, порт Алят, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, а также инициатором формирования гуманитарной политики ОТГ, в рамках которой Шуша была провозглашена культурной столицей Тюркского мира.

На всех уровнях - от рабочих групп и саммитов до стратегического планирования - Азербайджан не просто участвует, а формирует вектор движения.

Ни один значимый проект Организации тюркских государств не обходится без азербайджанского вклада, а чаще всего - без азербайджанского руководства и идейной подпитки. Это не результат амбиций, а следствие зрелости, накопленного опыта и уникального геополитического положения. Азербайджан умеет соединять противоположности: Восток и Запад, исламскую традицию и светскую республиканскую модель, постсоветскую реалистичность и неосманскую перспективу, прагматизм и историческую память.

Именно поэтому Баку становится не просто узлом маршрутов и форумов, но интеллектуальной мастерской тюркской интеграции. Это город, где сочиняются не только договоры, но и смыслы. Это государство, которое умеет вдохновлять, вести за собой и доказывать - прежде всего делами - что тюркская солидарность может быть не идеей из прошлого, а политической формулой будущего.

Азербайджан - это не воспоминание о славе, это доказательство того, что она продолжается. И в этой непрерывности смыслов, в этой способности не терять горизонт в бурном веке, кроется истинная причина того, почему именно Азербайджану суждено быть не только частью тюркского мира, но и его сердцем, его мозгом и его голосом.

А дуэт Баку-Анкара сегодня представляет собой не просто ось двустороннего сотрудничества, а сердцебиение всей Организации тюркских государств - политическое, военное, экономическое и цивилизационное. Азербайджан и Турция выстраивают уникальную модель партнерства, основанную на глубокой взаимной лояльности, стратегической синхронизации и разделяемом историческом видении. Эта модель охватывает не только традиционные сферы внешней политики и обороны, но и проникает в экономику, культуру, образование и инфраструктурное планирование, задавая ритм всему тюркскому интеграционному процессу.

С одной стороны, Турция - мощный глобальный игрок, обладающий полноправным членством в НАТО, развитыми военно-промышленными технологиями, крупной армией и всё более самостоятельной внешней политикой, способной воздействовать на процессы в Черноморско-Каспийском и Ближневосточном регионах. С другой стороны, Азербайджан - энергетическая сверхдержава Южного Кавказа, транзитный узел, соединяющий Европу и Азию, и при этом страна, обладающая политической устойчивостью, военным потенциалом и независимой дипломатической линией. Именно эта двойственность делает их союз непросто устойчивым - а системообразующим для всего Тюркского мира.

Азербайджано-турецкое стратегическое партнёрство действует не на основе идеологических фантазий, а на основании практических результатов. После победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, обеспеченной в том числе тесной координацией с Турцией, весь тюркский мир получил наглядную демонстрацию того, как синергия братских государств способна изменить ход истории, восстановить справедливость и укрепить международную легитимность. Эта победа стала не только триумфом Азербайджана, но и фундаментом новой парадигмы тюркской геополитики, в которой Баку и Анкара выступают в качестве гарантов регионального баланса.

Понимая важность институционального наполнения тюркского единства, именно Азербайджан и Турция инициировали создание Тюркского инвестиционного фонда - первого шагa к экономическому суверенитету ОТГ. Этот фонд призван не только поддерживать национальные проекты в странах-членах, но и формировать внутреннюю финансовую инфраструктуру, альтернативную глобальным монополиям. Азербайджан, обладая значительными финансовыми ресурсами благодаря нефтегазовым доходам, уже заявляет о готовности быть одним из доноров фонда, а Турция предлагает институциональные механизмы управления капиталом. Вместе они превращают идею фонда из декларации в реальность.

Кроме того, Баку и Анкара активно продвигают совместные военные учения, охватывающие не только традиционные сценарии обороны, но и гибридные угрозы, кибербезопасность, антитеррористические операции и логистику. Эти учения уже стали регулярными и включают в себя не только двусторонние, но и многосторонние форматы с участием других стран ОТГ, таких как Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Это - зачатки формирования общей военной культуры, оперативной совместимости и единой стратегической ментальности.

Азербайджан и Турция также активно работают над сближением образовательных стандартов, особенно в области военного образования, высшего технического образования и исламских исследований. Уже действуют программы обмена студентами, совместные кафедры, университетские альянсы. Баку продвигает идею создания общего Тюркского гуманитарного пространства, в рамках которого школьные и вузовские программы будут наполняться общими культурно-историческими смыслами. Это работа на долгую перспективу - формирование нового поколения, которое будет мыслить в категории "тюркского мира", а не национального изоляционизма.

Таким образом, дуэт Баку и Анкары не только структурирует тюркское пространство, но и задаёт ему вектор движения: от культурной близости к стратегической интеграции. Он превращает ОТГ из символической площадки в реальный центр силы на евразийской карте, способный диктовать повестку, защищать свои интересы и предлагать альтернативу существующим геополитическим конструкциям. В этом альянсе Азербайджан выступает как инициатор, модератор, гарант и дипломатическая совесть тюркского мира. Турция - как военный и промышленный мотор. Их союз - это не просто политическая ось. Это - система, вокруг которой уже сегодня формируется новая тюркская реальность.

...Азербайджан последовательно и обоснованно предлагает рассматривать Организацию тюркских государств не как очередную культурно-этнографическую платформу, ограниченную концертами, фестивалями и меморандумами о намерениях, а как полноценный геополитический, военно-экономический и идеологический союз нового типа, способный не просто сохранять историческую память, но и формировать будущее - самодостаточное, суверенное и многомерное. Эта концепция, продвигаемая Баку, базируется не на абстрактных декларациях, а на конкретных инициативах, инфраструктурных проектах и проверенной дипломатической практике. Прежде всего, Азербайджан видит в ОТГ геоэкономическую силу - и предлагает выстраивать её вокруг "Международного Срединного коридора" как оси трансъевразийской логистики, связывающей Китай, Каспий, Кавказ и Турцию с Европой. Азербайджанский порт Алят, железнодорожные линии Баку-Тбилиси-Карс, модернизация казахстанского и узбекского транзита, инвестиции в мультимодальные терминалы - всё это уже превращает тюркский мир в самостоятельный логистический организм, способный конкурировать с северными и южными маршрутами. Параллельно развивается идея энергетического консорциума, основанного на объединении усилий в добыче, транспортировке и экспорте углеводородов, а в перспективе - и в развитии зелёной энергетики. Здесь Азербайджан выступает не только поставщиком, но и координатором - через опыт TАНАП, TAP и Южного газового коридора.

Но, пожалуй, наиболее глубоким предложением Азербайджана является идеологическое наполнение ОТГ как альтернативы иным центрам притяжения. Это не противопоставление Западу или Востоку, а формирование собственного концепта политической субъектности, основанного на уважении к суверенитету, светскости, национальному достоинству и прагматизму. В эпоху, когда внешние акторы всё чаще прибегают к диктату под прикрытием "глобальных норм", Азербайджан предлагает модель зрелой, ответственной независимости, где каждое государство сохраняет идентичность, но действует в координации с братскими народами.

В этом и заключается принципиальное отличие азербайджанского взгляда на ОТГ: не как на клуб единомышленников, а как на будущую стратегическую силу, способную стать новой опорой региональной стабильности и глобального многообразия. Азербайджан предлагает превратить тюркское братство в формулу тюркского могущества - не в агрессивном, а в созидательном смысле. И делает для этого больше всех.

... Сегодня Организация тюркских государств уже нельзя воспринимать как собрание этнически близких стран, занимающихся культурным обменом и кооперацией в отдельных секторах. Это - формирующийся политико-цивилизационный вектор, геостратегическая вертикаль, в основании которой лежат не только общие корни, но и общая воля к будущему. И именно Азербайджан всё более очевидно занимает в этой вертикали позицию центральной опоры, стратегической оси и нравственного компаса.

Азербайджан не просто стал локомотивом интеграции. Он придал ей смысл. Он вложил в ОТГ силу победителя, авторитет суверенного государства и мудрость цивилизации, прошедшей через колоссальные испытания. Его опыт - от восстановления территориальной целостности до дипломатических побед на международных площадках - стал эталоном для тех, кто только формирует свою стратегическую субъектность.

На фоне усталости старых альянсов и разочарования в глобальных институтах, тюркское единство становится новой формулой взаимной безопасности и развития. И если завтра у ОТГ появится собственная система коллективной обороны, финансовые институты, цифровые платформы или единая гуманитарная политика, то за каждой из этих трансформаций будет стоять работа Азербайджана - как идеолога, как стратега, как гаранта.

Более того, Азербайджан уже не просто предлагает идею тюркского братства - он предлагает его институциональную зрелость. Именно отсюда должен начаться переход ОТГ от ассоциации к полноценному межгосударственному союзу с единой волей и общей защитой интересов.

И вот в этом - не только миссия Азербайджана, но и его историческая судьба: не раствориться в риторике общего прошлого, а стать архитектором общего будущего. Быть не фрагментом, а формой. Не компонентом, а контуром. Не голосом в хоре, а партитурой, по которой этот хор будет звучать.

Азербайджан не просто находится в центре Тюркского мира. Он стал его сердцем. Его стратегическим мышлением. Его волей. Его зрелостью. И именно поэтому имя Азербайджана будет неизбежно вписано в историю тюркской интеграции как её источник, её гарантия - и её вершина.