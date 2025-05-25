В США сообщили о панике иностранных студентов из-за решения Трампа

Иностранные студенты Гарварда находятся в "настоящей панике" из-за решения президента США Дональда Трампа запретить прием в университет абитуриентов из других стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN.

Сопредседатель студенческого совета Гарварда Абдулла Шахид Сиал в беседе с телеканалом подчеркнул, что многие студенты не уверены в своем текущем статусе. Они опасаются, что им могут аннулировать визы и запретить въезд в США, а также закрыть текущие исследования.

"Многие из нас работали всю жизнь, чтобы поступить в такой университет, как Гарвард, а теперь мы вынуждены ждать и гадать, придется ли нам переводиться", - рассказал студент из Австрии Карл Молден.

Ранее мы сообщали, что суд США приостановил запрет Трампа, связанный с Гарвардом.