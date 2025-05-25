Байдена впервые заметили на публике после обнаружении рака

Бывшего президента США Джо Байдена впервые заметили на публике после обнаружения у него рака простаты.

Как передает Day.Az, на это указало издание People.

Джо Байден посетил выпускной своего внука Роберта Хантера в школе Солсбери в штате Коннектикут. Фотографию с праздничного мероприятия опубликовала супруга бывшего американского лидера Джилл.

"Гордые бабушка и дедушка! Поздравляем, Хантер - мы так гордимся тобой", - подписала она фото.

Роберт Хантер - ребенок старшего сына Джо Байдена Бо. Он занимал должность генерального прокурора штата Делавэр, но скончался в 2015 году в возрасте 46 лет.

Ранее мы сообщали, что в США начнут расследование о здоровье Байдена в период его президентства.