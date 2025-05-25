https://news.day.az/politics/1755498.html Министр иностранных дел Украины посетил в Баку Парк Победы и Шехидляр хиябаны - ФОТО 25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Парк Победы в Баку, а также могилу Национального героя Азербайджана украинского происхождения Виктора Серегина в Шехидляр хиябаны.
Министр иностранных дел Украины посетил в Баку Парк Победы и Шехидляр хиябаны - ФОТО
25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетил Парк Победы в Баку, а также могилу Национального героя Азербайджана украинского происхождения Виктора Серегина в Шехидляр хиябаны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр также посетил установленный в азербайджанской столице памятник выдающемуся украинскому поэту Тарасу Шевченко, возложил к нему цветы и посадил дерево в парке, где воздвигнута скульптура.
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