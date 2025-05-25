https://news.day.az/politics/1755457.html Андрей Сибига отметил, что укрепление стратегических связей с Азербайджаном отвечает интересам обеих стран Развитие стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном - ключевой интерес наших стран. Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку. Новость обновляется
Андрей Сибига отметил, что укрепление стратегических связей с Азербайджаном отвечает интересам обеих стран
Развитие стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном - ключевой интерес наших стран.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
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Ранее мы сообщали, что Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.
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