Андрей Сибига отметил, что укрепление стратегических связей с Азербайджаном отвечает интересам обеих стран

Развитие стратегического партнерства между Украиной и Азербайджаном - ключевой интерес наших стран.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

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Ранее мы сообщали, что Андрей Сибига поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.