https://news.day.az/politics/1755451.html

Джейхун Байрамов отметил перспективы развития экономических отношений между Азербайджаном и Украиной

Между Азербайджаном и Украиной существует значительный потенциал для усиления экономического сотрудничества. Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Баку. Новость обновляется