Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины

25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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