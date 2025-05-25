https://news.day.az/officialchronicle/1755415.html Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины - ФОТО 25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины - ФОТО
25 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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