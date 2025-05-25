https://news.day.az/world/1755454.html Готовится второй раунд переговоров между Москвой и Киевом Второй раунд российско-украинских переговоров тоже может пройти в Стамбуле. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Отмечено, что на данный момент Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной.
Готовится второй раунд переговоров между Москвой и Киевом
Второй раунд российско-украинских переговоров тоже может пройти в Стамбуле.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Отмечено, что на данный момент Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной.
Сообщается, что Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин. Самый вероятный вариант на данный момент - Стамбул. Ожидается, что о деталях скоро будет объявлено.
Ранее мы сообщали, что Россия и Украина провели обмен пленными.
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