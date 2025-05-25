Готовится второй раунд переговоров между Москвой и Киевом

Второй раунд российско-украинских переговоров тоже может пройти в Стамбуле.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Отмечено, что на данный момент Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной.

Сообщается, что Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин. Самый вероятный вариант на данный момент - Стамбул. Ожидается, что о деталях скоро будет объявлено.

Ранее мы сообщали, что Россия и Украина провели обмен пленными.