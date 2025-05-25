https://news.day.az/world/1755501.html В Австрии рассказали, от чего зависит существование ЕС Государства Евросоюза должны найти решение проблемы вокруг американских пошлин на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, от этого зависит существование ЕС. Как передает Day.Az, об этом в интервью Kurier рассказал министр труда и экономики Австрии Вольфганг Хаттмансдорфер.
В Австрии рассказали, от чего зависит существование ЕС
Государства Евросоюза должны найти решение проблемы вокруг американских пошлин на переговорах с администрацией президента США Дональда Трампа, от этого зависит существование ЕС.
Как передает Day.Az, об этом в интервью Kurier рассказал министр труда и экономики Австрии Вольфганг Хаттмансдорфер.
По его словам, Трамп остается непредсказуемым, поэтому ЕС необходимо выступить единым фронтом.
По мнению министра, следует принять контрмеры в торговой политике, а также распространить их на компании сферы технологий и цифровых услуг.
Ранее мы сообщали, что прогноз роста экономики Евросоюза понизили.
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