https://news.day.az/politics/1755453.html Азербайджан поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности Азербайджан признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Баку.
Азербайджан поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности
Азербайджан признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Баку.
"В азербайджано-украинских отношениях всегда основой являются нормы и принципы международного права", - сказал он.
Ранее мы сообщали, что Джейхун Байрамов отметил перспективы развития экономических отношений между Азербайджаном и Украиной.
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