Азербайджан поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности

Азербайджан признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Баку.

"В азербайджано-украинских отношениях всегда основой являются нормы и принципы международного права", - сказал он.

Ранее мы сообщали, что Джейхун Байрамов отметил перспективы развития экономических отношений между Азербайджаном и Украиной.