https://news.day.az/politics/1755458.html Сибига заявил о необходимости азербайджанских технологий разминирования для Украины Азербайджанские технологии в сфере разминирования очень нужны Украине. Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Сибига заявил о необходимости азербайджанских технологий разминирования для Украины
Азербайджанские технологии в сфере разминирования очень нужны Украине.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Министр отметил, что в ходе переговоров с азербайджанскимим коллегами стороны также обсудили сотрудничество в сфере разминирования.
"У Азербайджана есть собственные технологии, которые очень нужны Украине",- сказал он.
Ранее мы сообщали, что Андрей Сибига отметил, что укрепление стратегических связей с Азербайджаном отвечает интересам обеих стран.
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