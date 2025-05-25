Сибига заявил о необходимости азербайджанских технологий разминирования для Украины

Азербайджанские технологии в сфере разминирования очень нужны Украине.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Министр отметил, что в ходе переговоров с азербайджанскимим коллегами стороны также обсудили сотрудничество в сфере разминирования.

"У Азербайджана есть собственные технологии, которые очень нужны Украине",- сказал он.

Ранее мы сообщали, что Андрей Сибига отметил, что укрепление стратегических связей с Азербайджаном отвечает интересам обеих стран.