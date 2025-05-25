Автор: Ибрагим Алиев

Баку - будущая столица европейской повестки. Это уже не просто дипломатия. Это история о том, как страна, ещё недавно воспринимавшаяся многими как "внешний партнёр" Европы, сегодня становится её неотъемлемой частью. Решение провести саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в 2028 году в Баку в первую очередь является признанием растущего авторитета Азербайджана и доверия, которое наша страна заслужила на международной арене, будучи активным участником глобальных процессов. Все стало возможным благодаря дальновидной и последовательной внешней политике Президента Ильхама Алиева, который укреплял и продолжает укреплять позиции Азербайджана как надёжного партнёра, проводника стабильности и инициатора диалога между Востоком и Западом.

Решение провести саммит в Баку стало особенно символичным на фоне завершившейся несколькими днями ранее встречи в Тиране. 16 мая Президент Ильхам Алиев принял участие на саммите в Албании, провел ряд встреч с мировыми лидерами, подтвердив курс на политическую открытость, энергодиалог и усиление стратегического партнёрства с ЕС. Даже Эммануэль Макрон, давно демонстрирующий предвзятость в адрес Азербайджана, не может игнорировать очевидную реальность. Напомню, что он сам подошёл к Президенту Ильхаму Алиеву для беседы.

Участие Азербайджана в работе ЕПС носит системный и содержательный характер с самого основания платформы в 2022 году. Это далеко не шаблонная протокольная активность, которую, например, любит Армения. Пришла, поучаствовала, записали в книжку ее присустствие (бессмысленное, но все-таки). Европейское политическое сообщество было создано как альтернатива интеграции "по шаблону". Это платформа без обязательств, но с глубоким политическим смыслом. ЕПС даёт возможность странам, не входящим в ЕС, но влияющим на общеевропейскую безопасность, экономику и энергетику, выстраивать горизонтальный диалог. Азербайджан оказался в числе тех немногих государств, кто сразу и чётко уловил суть этой инициативы: не проситься в клуб, а строить с ним равноправные отношения.

Именно такой твердый уверенный подход привел к тому, что на встрече в Чехии Армения была вынуждена признать территориальную целостность Азербайджана, несмотря на то, что Макрон пытался помешать всему своим надоедливым присутствием.

Прага, Кишинёв, Гранада и теперь Тирана - Азербайджан принимал участие в каждом из этих саммитов. Более того, страна не просто реагировала на повестку, но и формировала предложения, особенно в сферах энергетической стабильности, логистических коридоров и климатических решений.

Поэтому решение провести ЕПС-2028 в Азербайджане является признанием политической устойчивости, дипломатической зрелости и инфраструктурной готовности страны. Баку, кстати, давно доказал свою способность быть хозяином мероприятий мирового уровня. Чего стоила климатическая конференция COP29, которая прошла в ноябре 2024 года.

Европейские лидеры видят в Азербайджане не только поставщика газа, но и платформу для инициатив, которые находят отклик далеко за пределами региона.

Значение Баку особенно заметно на фоне усиливающейся конфронтации в Европе, поиска альтернативных энергетических маршрутов и кризиса доверия в международных отношениях. Азербайджан предлагает реальные и работающие подходы к взаимодействию - независимые, прагматичные и устойчивые. В Европейском союзе такую позицию ценят.

Хотя Европейское политическое сообщество формально остаётся всего лишь платформой для диалога, за короткое время оно превратилось в важный инструмент. Здесь обсуждаются ключевые вопросы безопасности, формируются энергетические партнёрства и восстанавливается доверие между государствами. Появление Баку в числе принимающих сторон говорит о том, что Южный Кавказ уже не воспринимается как периферия. Регион становится важным связующим звеном и пространством возможностей.

Именно наша страна, как самое сильное государство региона, сыграла решающую роль в этом вопросе. Не Армения, любые прихоти которой сразу выполняются "друзьями", как она их считает, на Западе. Баку часто сталкивался с предвзятостью и двойными стандартами в Европе, но несмотря на все, сумел зарекомендовать себя как стабильный и надёжный партнёр. Азербайджан не требовал особого отношения, не добивался поблажек и не играл в жертву. Он просто делал свою работу - последовательно, уверенно и без лишнего шума. Именно такая линия, выстроенная под руководством Президента Ильхама Алиева, и принесла уважение, которое невозможно купить ни словами, ни жалобами.

В отличие от Еревана, который привык продвигать свои интересы через давление на эмоции и постоянное подчеркивание своей "уязвимости", Баку действовал прагматично и аргументированно. И в итоге именно к нему обратились, когда понадобился надёжный партнёр в регионе. Саммит ЕПС в 2028 году - не уступка и не жест доброй воли, а результат взвешенного выбора. Выбор пал на того, кто доказал свою состоятельность делом.

Все это итог продуманной политики и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева. Подтверждение того, что страна уверенно занимает своё место в процессе формирования новой европейской реальности - не на словах, а на деле.