https://news.day.az/politics/1755461.html Для Украины важна поддержка Азербайджаном её территориальной целостности Для Украины важно, что Азербайджан поддерживает её территориальную целостность. Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Для Украины важна поддержка Азербайджаном её территориальной целостности
Для Украины важно, что Азербайджан поддерживает её территориальную целостность.
Как передает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
"В этот драматический момент украинской истории очень важно, что Азербайджан последовательно поддерживает Украину, нашу территориальную целостность. Мы это высоко ценим, и я лично поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за эту поддержку",- сказал он.
Ранее мы сообщали, что в Украине настроены на окончание конфликта с Россией в текущем году.
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