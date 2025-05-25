Раскрыт эксклюзивный BMW 4-Series от основателей Alpina и Zagato. Братья Андреас и Флориан Бовензипен, владеющие брендом Alpina Burkard Bovensiepen, показали новую марку. С 1 января 2026 года Alpina превратится в роскошный суббренд BMW, но из автомобильного бизнеса Бовензипены уходить не собираются. Поэтому они основали собственную торговую марку Bovensiepen Automobile, заручившись поддержкой дизайн-студии Zagato. Первый проект уже есть.

Отныне в Бухлоэ будут выпускать автомобили Bovensiepen, которые формально никак не связаны с BMW. Логотипов марки больше нет, дизайн радикально переделан: это заслуга Zagato. Кое-какая преемственность впрочем осталась: на переднем бампере над сплиттером прописью название компании, лейбл Bovensiepen выдержан в том же стиле и той же цветовой гамме, что и Alpina, а ещё выделяются диски: тоже многоспицевые, но с оригинальным дизайном.

Конечно, переделка всех кузовных панелей и светотехники обойдётся недёшево, поэтому Bovensiepen перейдёт от ценового сегмента AMG в люксовую категорию. Однако даже Zagato не сумело полностью разорвать связь с исходником: профиль купе BMW 4-Series очевиден, а доработки салона ограничились заменой отделочных материалов, добавлением декора и козырька над передней панелью.

Любопытно, что хотя первенец Bovensiepen это купе, основой послужил кабриолет: это позволило отказаться от центральных стоек крыши и сохранить задние стеклоподъёмники. Новый обвес привёл к увеличению габаритной длины на 17,5 сантиметра, кузовные панели выполнены из углепластика. Бензиновый двигатель объёмом 3,0 литра форсирован до 611 лошадиных сил и 700 Нм: позади остались все "эмки"!

Вероятно, основой послужила версия BMW M440i, но напрямую это не сказано. Снаряжённая масса осталась на том же уровне (1895 кг), время разгона 0-100 сократилось до 3,3 секунды, а максимальная скорость выросла до 300 км/ч. Цены и тираж объявят к концу года, а поставки автомобилей Bovensiepen Zagato ожидаются весной 2026 года.