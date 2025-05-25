Российские регионы накрыло снегом за неделю до лета

Неожиданное похолодание накрыло ряд российских регионов - за неделю до начала лета там выпал снег.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: