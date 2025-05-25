https://news.day.az/world/1755402.html Российские регионы накрыло снегом за неделю до лета - ФОТО - ВИДЕО Неожиданное похолодание накрыло ряд российских регионов - за неделю до начала лета там выпал снег. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Российские регионы накрыло снегом за неделю до лета - ФОТО - ВИДЕО
Неожиданное похолодание накрыло ряд российских регионов - за неделю до начала лета там выпал снег.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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