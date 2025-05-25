Из-за наводнений в Австралии в изоляции остаются десятки тысяч человек

Не менее 32 тыс. человек остаются в изоляции из-за масштабных наводнений и разливов рек, вызванных проливными дождями, выпавшими на восточном побережье Австралии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила аварийно-спасательная служба штата Новый Южный Уэльс (SES NSW) на своей странице в соцсети X.

"Около 32 тыс. жителей северного побережья штата все еще остаются в изоляции из-за паводковых вод, которые только начинают медленно спадать. SES NSW будет уделять приоритетное внимание пополнению запасов продовольствия в этих местах до тех пор, пока к ним не будет восстановлен доступ", - указали в службе, отметив, что 14 городов и населенных пунктов остаются полностью заблокированными.

Также сообщается, что для помощи населению и ликвидации последствий наводнений были мобилизованы аварийно-спасательные бригады из других регионов страны. "Задействовано почти 200 сотрудников служб экстренной помощи из штатов Квинсленд, Западная Австралия, Виктория, Южная Австралия, Тасмания и ACT (Австралийская столичная территория - прим. ТАСС). Они будут заняты координацией работы групп, осуществляющих спасение на воде и ликвидацию последствий штормов и наводнений", - отметили в SES NSW.

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