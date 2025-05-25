Федеральные судьи в США стали чаще сталкиваться с угрозами

Федеральные судьи в США, блокирующие решения американского лидера Дональда Трампа, стали получать множественные угрозы от его сторонников и хотят самостоятельно руководить своей службой безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, в марте на закрытом совещании в Вашингтоне около 50 судей обсуждали угрозы, с которыми они сталкиваются из-за решений, идущих вразрез с политикой новой американской администрации. В частности, как сообщает издание, десятки судей и их родственников получали посылки с угрозами и сообщения о минировании, а к месту жительства судьи, заблокировавшего указ Трампа об отмене гражданства по праву рождения, неизвестные вызывали полицейский спецназ.

Как поясняет газета, у Верховного суда США есть своя собственная служба безопасности, охраной других американских федеральных судей занимается Служба маршалов, подконтрольная Минюсту. Судьи опасаются, что подотчетное Трампу министерство юстиции, может упразднить их охрану из-за того, что те мешают реализации политики американского лидера.

Законодатели-демократы, указывает WSJ, намерены продвигать в Конгрессе США законопроект, который позволит судьям самостоятельно назначать главу Службы маршалов и руководить своей охраной.

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