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Мощные штормы обрушились на южно-центральные штаты США - ВИДЕО

В южно-центральной части США бушуют мощные штормы: Ураганный ветер, торнадо и проливные дожди вызвали внезапные наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Стихия оставила без электричества более 40 тысяч человек. Ранее мы сообщали, что мощный ветер в Турции снес крыши домов.