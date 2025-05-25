Мощные штормы обрушились на южно-центральные штаты США

В южно-центральной части США бушуют мощные штормы: Ураганный ветер, торнадо и проливные дожди вызвали внезапные наводнения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стихия оставила без электричества более 40 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что мощный ветер в Турции снес крыши домов.