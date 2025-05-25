https://news.day.az/world/1755413.html Мощные штормы обрушились на южно-центральные штаты США - ВИДЕО В южно-центральной части США бушуют мощные штормы: Ураганный ветер, торнадо и проливные дожди вызвали внезапные наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Стихия оставила без электричества более 40 тысяч человек. Ранее мы сообщали, что мощный ветер в Турции снес крыши домов.
Мощные штормы обрушились на южно-центральные штаты США - ВИДЕО
В южно-центральной части США бушуют мощные штормы: Ураганный ветер, торнадо и проливные дожди вызвали внезапные наводнения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стихия оставила без электричества более 40 тысяч человек.
Ранее мы сообщали, что мощный ветер в Турции снес крыши домов.
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