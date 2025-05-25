В США заработал крупнейший парк с 50 аттракционами

В Орландо наконец открылся парк аттракционов "Universal Epic Universe" на строительство которого потратили семь миллиардов долларов.

Как передает Day.Az, "Universal Orlando Resort" должен стать главным конкурентом "Диснейленда".

На карту парка уже нанесено пятьдесят зрелищных аттракционов, включая "Волшебный мир Гарри Поттера" и Министерство Магии, "Мир Super Nintendo", "Как приручить дракона" и Темная Вселенная, "Celestial Park", многочисленные рестораны, детские карусели, горки и отель на 500 мест.

Из-за пандемии коронавируса открытие парка затянулось на долгие шесть лет. И теперь, после того как "Universal Epic Universe" распахнул свои двери, туда хлынул народ.