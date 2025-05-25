https://news.day.az/world/1755420.html Огонь охватил лесной массив на западе Турции - ВИДЕО В районе Фоча провинции Измир на западе Турции вспыхнул пожар, который распространился на лесной массив. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее мы сообщали, что в городе Мурчехорт провинции Исфахан произошёл мощный пожар на фабрике по производству пряжи и текстильной продукции.
Огонь охватил лесной массив на западе Турции - ВИДЕО
В районе Фоча провинции Измир на западе Турции вспыхнул пожар, который распространился на лесной массив.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее мы сообщали, что в городе Мурчехорт провинции Исфахан произошёл мощный пожар на фабрике по производству пряжи и текстильной продукции.
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