Огонь охватил лесной массив на западе Турции

В районе Фоча провинции Измир на западе Турции вспыхнул пожар, который распространился на лесной массив.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мы сообщали, что в городе Мурчехорт провинции Исфахан произошёл мощный пожар на фабрике по производству пряжи и текстильной продукции.